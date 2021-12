Horner geniet van ongekende populariteit Formule 1: "Hadden ze in Hollywood niet kunnen verzinnen"

De Formule 1 kende in 2021 een ongekende seizoensontknoping. Twee van de allerbeste coureurs van de aardbol bestreden elkaar tot de allerlaatste wedstrijd. Max Verstappen en Lewis Hamilton vertrokken in Abu Dhabi met precies hetzelfde puntenaantal. De titelstrijd werd op waanzinnig wijze beslist in het voordeel van de Nederlandse Red Bull-coureur.

Wereldwijd zaten vele miljoenen racefans op het puntje van hun stoel. De koningsklasse van de autosport groeide in populariteit en steeds meer mensen keken met verregaande belangstelling naar de races. Vooral de seizoensontknoping in Abu Dhabi was een ware publiekstrekker en dan niet alleen in Nederland.

Kerstpakket

Red Bull-teambaas Christian Horner genoot net zoveel als de hordes fans over de wereld. Tegenover Motorsport.com is hij nog steeds lyrisch: "Stefano Domenicali mag ons wel een enorm kerstpakket komen brengen voor de spanning, het racen en de drama. Ik dacht dat het 47 jaar geleden was dat er voor het laatst twee rijders met precies evenveel punten de seizoensfinale ingingen."

Hollywood

Het seizoen lijkt wel rijp voor een bioscoopfilm. Maar Horner denkt dat de filmmakers vooral hun wenkbrauwen zullen ophalen: "Ik denk niet dat een scripschrijver in Hollywood dit had kunnen verzinnen. De populariteit van de Formule 1 is ook nog eens enorm gegroeid. De laatste race was waarschijnlijk het allergrootste sportevenement ter wereld. We hebben zoveel nieuwe fans mogen verwelkomen, ongelofelijk! Fenomenaal!"