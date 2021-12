Mick Schumacher heeft het soms zwaar met documentaire over vader: "Lastig om film te bekijken"

Afgelopen seizoen debuteerde Mick Schumacher in de Formule 1. Hiermee trad hij in de voetsporen van zijn legendarische vader Michael. Het is onduidelijk hoe het gaat met Micks vader, de legendarische coureur had enkele jaren geleden een ernstig ski-ongeval en sinds komt er maar mondjesmaat informatie naar buiten.

Eerder dit jaar verscheen er een documentaire over het leven van Schumacher senior op streamingsdienst Netflix. De docu maakte veel indruk op de kijkers. Mick Schumacher merkt dat veel mensen trekjes van zijn vader in hem herkennen. In gesprek met de Frankfurter Allgemeine spreekt hij zich uit: "Ik hoor altijd dat we op elkaar lijken."

Schumacher is trots op de manier waarop zijn vader werd geportretteerd in de Netflix-documentaire. Toch heeft hij het soms moeilijk met de beelden: "Tegelijkertijd is het heel erg lastig om de film te bekijken. Dat laat zien hoeveel emotie erin zit. Het laat zien hoeveel emotie het naar boven brengt bij mij."