Brundle verwacht Schumacher-situatie na transfer Hamilton

Lewis Hamilton zorgde gisteren voor een schokgolf in de Formule 1. Hij maakte bekend dat hij Mercedes na dit seizoen gaat verlaten en dat hij volgend jaar voor Ferrari gaat rijden. Martin Brundle is onder de indruk van de move van Hamilton, hij stelt dat dit een soort Schumacher-situatie kan worden.

Na een dag vol geruchten maakte Mercedes gisteravond bekend dat Hamilton eind dit jaar vertrekt bij het team. Een aantal minuten later bevestigde Ferrari dat Hamilton vanaf 2025 één van hun coureurs is. De Britse zevenvoudig wereldkampioen wordt de teamgenoot van Charles Leclerc en hij wordt de opvolger van Carlos Sainz. Hamilton heeft een meerderjarig contract getekend en hij gaat jagen op zijn recordbrekende achtste wereldtitel.

Vragen

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle is enorm onder de indruk van de keuze van Hamilton. In gesprek met zijn werkgever Sky Sports spreekt Brundle zich uit: "We hebben het jarenlang aan hem gevraagd tijdens interviews: 'Waarom ga je niet naar Ferrari en maak je ze wereldkampioen zoals Michael Schumacher ook deed?' Hij zei altijd dat hij altijd bij Mercedes heeft gereden, zelfs bij McLaren omdat ze daar met Mercedes-motoren reden. Wat een verhaal, Lewis Hamilton in een Ferrari."

Schumacher

De vergelijking met zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher wordt al snel gemaakt. De Duitser toverde Ferrari begin deze eeuw om in een kampioensmachine. Brundle sluit niet uit dat Hamilton ook zoiets kan gaan doen: "Je moet Lewis Hamilton nooit afschrijven. Hij weet hoe hij races en kampioenschappen moet winnen. Het zou echt Schumacher-achtig zijn als hij ervoor zorgt dat dat team meer gaat winnen en dat ze een echte titelkandidaat worden."