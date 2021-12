De 21 van 2021: Grote achternaam, teleurstellende resultaten

In 2021 stonden er tijdens het seizoen 21 verschillende coureurs aan de start van de races. Mick Schumacher eindigde zijn debuutjaar puntloos maar wel als negentiende. De zoon van de legendarische Michael Schumacher kende een bijzonder zwaar eerste jaar in de koningsklasse van de autosport.

Schumacher betrad de sport als regerend Formule 2-kampioen en de verwachtingen waren dan ook hoog gespannen. Maar Schumacher reed wel voor het team van Haas, het Amerikaanse team leek al bij voorbaat kansloos en alle voorspellingen kwamen uit. De witte bolide was niet vooruit te branden en Schumacher vocht regelmatig duels uit met zijn nogal onrustige teammaat Nikita Mazepin.

Crash

Zelf kende Schumacher ook zeker geen schade vrij debuutjaar. Met enige regelmaat schreef de 'zoon van' zijn Haas compleet af. In Monaco miste hij de kwalificatie nadat hij zijn wagen tot moes had gereden, in Frankrijk reed hij zijn auto krom in de kwalificatie en in Jeddah schreef hij zijn bolide compleet af na een mega harde crash. Soms viel het haast niet op hoeveel schade hij reed, zijn teamgenoot eiste immers nogal wat aandacht op met diens fratsen.

Beschaafd

Toch liet hij wel beduidend betere dingen zien dan zijn veel langzamere teamgenoot Mazepin. Schumacher presteerde vooral op de zaterdag redelijk goed. Meer dan eens wist de Duitser door te stoten naar het tweede kwalificatiedeel, tot blijdschap van zijn team. Naast de baan maakte hij wel een onuitwisbare indruk, video’s waarin hij al zijn teamleden bedankt gingen meer dan eens viral. Ook in interviews kwam hij zeer beschaafd over. Zelfs zijn collega-coureurs waren vol lof over de Schumacher-telg, die regelmatig steun kreeg in de media van zijn oom Ralf.

Rampzalige auto

In 2022 zal de wereld leren of de Ferrari-junior zijn prestaties gaat verbeteren. In zijn junioren jaren viel vaak op dat Schumacher eerst een jaartje stevig tegenviel om vervolgens in zijn tweede jaar sterk te presteren. Het is afwachten of dat weer gaat lukken maar het kan haast niet slechter dan zijn eerste jaar in een rampzalige auto.