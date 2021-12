Ecclestone grote fan van Verstappen: "Max is nu de beste coureur ter wereld!"

Lewis Hamilton moest een bittere pil doorslikken na afloop van de laatste Grand Prix van 2021. De Brit verspeelde de wereldtitel in de allerlaatste ronde aan Max Verstappen. De teleurstelling leek reusachtig en oud Formule 1-baas Bernie Ecclestone denkt dan ook dat zijn landgenoot niet meer gaat terugkeren.

Mocht Hamilton wel doorgaan, dan treft hij een wezenlijk ander team aan bij Mercedes. Valtteri Bottas is immers vertrokken en jonge hond George Russell mag het gaan waarmaken naast de zevenvoudig wereldkampioen. Een vertrek van Hamilton betekent dus dat Mercedes zijn sterkste wapen verliest.

Russell

Ecclestone denkt dat Hamilton alleen maar ten onder kan gaan in het nieuwe seizoen. Bij het Zwitserse Blick is hij duidelijk: "Lewis kan volgend jaar alleen maar verliezen. Niemand weet hoe de verhoudingen liggen. Met Russell heeft hij dan een nogal ambitieuze teamgenoot, ik ben trouwens niet zo overtuigd van hem in tegenstelling tot andere experts."

Dubbel

De oude Brit heeft wel een hoge pet op van Hamiltons grote rivaal Max Verstappen. De wereldkampioen van het afgelopen seizoen heeft indruk gemaakt op Ecclestone: "Max had in Lewis een rivaal die heel erg hoog aangeschreven was. Daardoor tellen zijn successen dubbel. Ik zeg daarom hierbij: Max is nu de beste coureur ter wereld!"