Grand Prix van Abu Dhabi mogelijk grote besmettingsbron coronavirus

Max Verstappen werd bij zijn titeltocht in Abu Dhabi naar voren geschreeuwd door duizenden landgenoten. De tribunes van het Yas Marina Circuit kleurden oranje en men was getuige van een stukje geschiedenis. Het aanwezige publiek heeft echter niet alleen mooie herinneringen meegenomen naar Nederland.

Uit de cijfers van het RIVM blijkt namelijk dat er vrij veel mensen die recent in de Verenigde Arabische Emiraten zijn geweest positief hebben getest op het coronavirus. Vermoedelijk hebben veel van hen de besmetting opgelopen rondom de evenementen van de Grand Prix van Abu Dhabi.

Mazepin

Het is niet duidelijk of men de besmetting daadwerkelijk heeft opgelopen in de VAE. Het kan namelijk ook zo zijn dat ze al besmet zijn geraakt voordat ze afreisden naar de Emiraten. Ook onder de coureurs ging het virus rond in Abu Dhabi, Haas-coureur Nikita Mazepin miste de seizoensafsluiter door een positieve test en Charles Leclerc teste bij thuiskomst positief.

Meeste positieve gevallen

In totaal zijn er afgelopen week 478 positieve gevallen te melden onder mensen die recent de VAE hebben gezocht. Het land staat dan ook bovenaan het lijstje van landen waar de meeste positieve gevallen een bezoekje hebben gepleegd. Desalniettemin heeft men wel de wereldtitel van Verstappen gezien.