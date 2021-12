Video: Horner en Verstappen kijken terug Zandvoort feest

Een van de hoogtepunten van het kampioensjaar van Max Verstappen was overduidelijk zijn overwinning voor eigen publiek op Zandvoort. De Nederlandse Red Bul-coureur reed een prima race en liet de overvolle oranjetribunes schudden van geluk met zijn winstpartij. De race maakte veel indruk.

