Alesi reageert op zijn mislukte vuurwerkgrap: "Een groot misverstand"

Voormalig Formule 1-coureur Jean Alesi heeft zich afgelopen week nogal in de nesten gewerkt. De Fransman wilde een grapje uithalen met zijn zwager maar dat ging helemaal mis. De voormalig Ferrari-coureur werd opgepakt door de lokale politie en er hem hangt een zware straf boven het hoofd.

Alesi wilde een grap uithalen door iets te doen met vuurwerk. De Franse Alesi had in Italië vuurwerk aangeschaft en reed door naar het kantoor van zwager in Frankrijk. Het 'grapje' liep niet helemaal volgens plan en het kantoor van het slachtoffer raakte zwaar beschadigd. De politie kon niet zo lachen om Alesi's grap en hij werd opgepakt.

Geschrokken

Zelf schrok de enkelvoudig Grand Prix-winnaar zich een hoedje toen hij zag wat hij had aangericht. Hij ging zelf naar de politie toe om zich aan te geven en volgens Alesi zelf viel het allemaal wel mee. Hij beweert zelfs dat hij over de Formule 1 heeft gebabbeld met de agenten.

Misverstand

In gesprek met het Italiaanse Corriere Della Sera: "Het was een groot misverstand. We zaten in de auto met wat vrienden we bedachten dat we het zouden gaan proberen. Dus ik gooide het voor de studio. Ik had echter niet verwacht dat het zo'n knal zou zijn. Ik had ook niet verwacht dat het zoveel schade zou aanrichten."