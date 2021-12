Franse politie pakt oud F1-coureur Alesi op na gooien van vuurwerk naar kantoor zwager

Voormalig Formule 1-coureur Jean Alesi heeft zich behoorlijk in de nesten gewerkt. De Fransman is opgepakt in zijn moederland na een incident waarbij hij het kantoor van zijn zwager heeft beschadigd met vuurwerk. De enkelvoudig Grand Prix-winnaar hangt mogelijk een zware straf boven het hoofd.

Zelf spreekt Alesi overigens van een slechte grap. De grap is behoorlijk uit de hand gelopen want Alesi krijgt mogelijk een zeer zware boete of zelfs een gevangenisstraf. Volgens de krant L'Équipe had Alesi in Italië stevig vuurwerk aangeschaft en reed hij daarna samen met enkele familieleden door naar het kantoor van zijn zwager. Eenmaal aangekomen in Villeneuve-les-Avignon ging het fout.

Alesi liet het vuurwerk ontploffen in het raamkozijn van het kantoor van zijn zwager. Het 'grapje' pakte iets anders uit dan verwacht en het pand raakte zeer zwaar beschadigd. Alesi liet de aanwezige politie weten dat zulke schade zeker niet de bedoeling was. Hij werd gearresteerd en weet dat hem dus een mogelijk zware straf boven het hoofd hangt.