Alesi gelooft in Vasseur en sluit Newey-transfer uit

Het team van Ferrari beleeft momenteel een lastige periode in de Formule 1. De Italiaanse renstal is beduidend langzamer dan Red Bull Racing, Aston Martin en Mercedes. Ferrari kampte daarnaast ook met de nodige problemen in de afgelopen drie Grands Prix. Jean Alesi denkt dat het team tijd nodig heeft.

Ferrari heeft op bestuurlijk vlak grote veranderingen doorgevoerd in de winter. De meest opvallende verandering is de komst van teambaas Frédéric Vasseur. De Franse teambaas kwam over van het team van Alfa Romeo waar hij dezelfde rolde vervulde. De verwachtingen waren hoog, maar vooralsnog loopt nog niet alles op rolletjes bij de wereldberoemde renstal.

Voormalig Ferrari-coureur Jean Alesi is van mening dat Vasseur gewoon wat tijdig nodig heeft. Alesi is van mening dat Vasseur de juiste man op de juiste plaats is. In het Eurosport-programma Les Fous du Volant zegt Alesi dat Ferrari niet zomaar een nieuw dream team kan verzamelen: "Dat is niet meer mogelijk in de Formule 1. Als Adrian Newey zou besluiten om te vertrekken naar Ferrari, dan zien we geen auto van zijn hand tot en met 2025. Hij heeft immers allerlei clausules in zijn contract staan. Ik blijf er echter bij dat Vasseur de juiste persoon is voor deze job."