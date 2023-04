Alesi denkt aan roulatiesysteem voor comeback Franse Grand Prix

Dit seizoen staat er geen Franse Grand Prix op de Formule 1-kalender. De race op het circuit van Paul Ricard is van de kalender gevallen, maar dat betekent niet dat de Franse interesse is verdwenen. Jean Alesi laat namelijk weten dat ze graag een race willen organiseren en voorstander zijn van een roulatiesysteem.

Het is algemeen bekend dat de interesse in de Formule 1 momenteel zeer groot is. Meerdere circuits, steden en landen hebben interesse in een plekje op de Formule 1-kalender. Europese Grands Prix lijken te moeten vrezen voor hun plekje en de Franse Grand Prix is nu dus als eerste van de kalender verdwenen. In Paul Ricard wil men echter weer terugkeren op de kalender.

Oud-coureur Jean Alesi is tegenwoordig de topman van het circuit van Paul Ricard, hij wil koste wat het kost weer terugkeren op de Formule 1-kalender. In gesprek met het Eurosport-programma Les Fous du Volant legt hij zijn plannen uit: "Misschien moeten we in Europa gaan denken aan een nieuwe manier van Formule 1-races organiseren. We moeten misschien naar een systeem waar de races om en om worden georganiseerd. Dat bespaart ook nog eens geld. Misschien willen Spa, Oostenrijk en Imola wel met ons rouleren. Alles ligt op de tafel voor ons."