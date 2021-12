Vader Jos haalt Sportman van het jaar prijs op: "Hij had nergens meer zin in"

Gisteren viel Max Verstappen weer eens in de prijzen. De Nederlandse Red Bull-coureur werd verkozen tot Sportman van het jaar en won de Jaap Eden Trofee voor de tweede keer in zijn loopbaan. De kersvers wereldkampioen was zelf niet aanwezig bij het sportgala en zijn vader Jos haalde de prijs dan ook op.

In Haarlem nam Jos Verstappen de prijs ,onder luid applaus van de aanwezige sporters, in ontvangst. De trotse vader kreeg zelf ook nog een cadeau: een ingelijste foto van hem en zijn zoon vlak na de beslissende seizoensfinale in Abu Dhabi.

Emoties

Verstappen senior werd in het dankwoord gevraagd naar de reden van de afwezigheid van zijn zoon. Het antwoord was nogal simpel: "Na het binnenhalen van de wereldtitel kwamen er veel emoties los. De afgelopen paar weken waren heel vermoeiend. Hij had veel verplichtingen na de laatste race. Max is blij dat hij vakantie kan vieren want hij had nergens meer zin in. Het is goed voor hem dat hij nu even weg is, hij heeft het echt nodig."

Lange reis

De wereldtitel van Verstappen was ook emotioneel voor vader Jos. De twee hebben er een lange reis opzitten. Zelf beaamd Verstappen senior dat ook: "Er kwamen zoveel emoties los. We zijn hier twintig jaar mee bezig geweest. Twaalf jaar lang hebben we samen de wereld rondgereisd. Het was onze droom om wereldkampioen te worden in de Formule1. Dit was het moment."