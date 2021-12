'Lewis Hamilton heeft zijn keuze gemaakt en blijft racen'

Lewis Hamilton verloor in Abu Dhabi de titelstrijd van zijn grote concurrent Max Verstappen. De Brit leek daarna zwaar teleurgesteld te zijn en verscheen na de podiumceremonie niet voor de internationale microfoons. Met stille trom verdween hij van het circuit en sindsdien heeft hij zich niet meer in het openbaar uitgesproken.

Vorige week verschenen er ineens geruchten dat de zevenvoudig wereldkampioen zou overwegen om zijn helm aan de wilgen te hangen. Mercedes-teambaas Toto Wolff deed gezellig mee met de geruchten en sprak de hoop uit dat Hamilton in 2022 gewoon bleef racen.

Opgelucht adem halen

De Italiaanse tak van Motorsport.com meldt echter dat men opgelucht adem kan halen. Volgens de Italianen heeft Hamilton namelijk laten weten dat hij gewoon doorgaat met racen in 2022. Het lijkt er dan ook niet op dat Mercedes dit bekend gaat maken, de Brit heeft immers gewoon een contract voor het aankomende jaar.

Russell

In 2022 kan Hamilton zijn jacht naar een recordbrekende achtste wereldtitel vervolgen. Hij zal dit wel doen met een sterk vernieuwd team. Zijn teamgenoot heet in 2022 namelijk niet langer Valtteri Bottas. De Fin is overgestapt naar Alfa Romeo en is vervangen door George Russell. De jonge Brit liet zich de afgelopen jaren zien bij Williams en kan het Hamilton zomaar lastig gaan maken.