Max Verstappen verkozen tot Nederlands Sportman van het jaar

Max Verstappen heeft op de valreep nog een extra prijs gepakt in zijn succesvolle 2021. De kersvers wereldkampioen Formule 1 is namelijk verkozen tot sportman van het jaar op het Sportgala. De coureur versloeg Olympische gouden medaillewinnaars Niek Kimmann en Harry Lavreysen.

Het was de tweede keer dat Verstappen aan de haal ging met het beeldje. Hij kreeg de titel namelijk ook in 2016 nadat hij op bizarre wijze zijn eerste race voor Red Bull Racing won. Hij werd toen de eerste autocoureur die de prijs op zijn naam schreef.

Afgelopen jaar was er door de coronapandemie geen sportgala. De huidige prijs is dan ook een prijs voor de verrichte prestaties in 2020 en 2021. Verstappen kon vorig jaar niet in de buurt komen van de wereldtitel maar versloeg dit jaar Lewis Hamilton op zeer spectaculaire wijze in de allerlaatste ronde van de laatste race van het jaar.