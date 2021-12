Marko miste Lauda in titelstrijd: "Zou niet zo zijn geëscaleerd"

Red Bull Racing en Mercedes konden elkaars bloed wel drinken afgelopen seizoen. De twee renstallen duelleerden op het scherpst van de snede en hielden elkaar met argusogen in de gaten. Soms rolde de twee als vechtende pubers met elkaar over de grond.

Uiteindelijk verdeelden de twee teams de wereldtitels. Mercedes won het constructeurskampioenschap en Red Bull zag hun coureur Max Verstappen de wereldtitel pakken. Na het seizoen begroeven de twee teams de strijdbijl maar het is de vraag hoelang de vrede standhoudt.

Escaleren

Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt dat de situatie heel erg anders was geweest als Niki Lauda nog had geleefd. Bij ServusTV sprak de Oostenrijker zich zeer duidelijk uit: "Het zou niet zo erg zijn geëscaleerd als Niki Lauda nog onder ons was geweest."

Marko denkt dat er zeker weten strijd was geweest maar wel op een heel erg andere manier: "Het zou zeker zwaar zijn geweest maar omdat hij ook geen fan was van verliezen. Maar het zou zeker met veel meer beheersing zijn gegaan."