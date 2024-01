Verstappen lacht om Lauda-discussie: "Beetje gevoel voor humor"

Max Verstappen staat bekend als een uitgesproken coureur. De Nederlander steekt zijn mening nooit onder stoelen of banken en dat leverde hem nog wel eens kritiek op. Verstappen denkt bijvoorbeeld lachend terug aan een discussie die hij had met Formule 1-legende Niki Lauda.

In zijn eerste jaar in dienst van Red Bull Racing stond Verstappen bekend om zijn nogal agressieve rijstijl. De Nederlander zorgde daarmee vaak voor ergernis bij zijn collega's en bij kenners. In België vocht hij in dat jaar een verhit duel met Kimi Räikkönen uit en dat zorgde voor kritiek. Formule 1-legende Niki Lauda stelde dat Verstappen rijp was voor de psychiater, Verstappen reageerde daar weer op door te roepen dat ze beter samen konden gaan.

Verstappen kan er nu wel met een grote lach op terugkijken. De Nederlander weet dat zijn manier van reageren nogal bijzonder was, maar hij staat er nog steeds volledig achter. In een interview met The Times kijkt Verstappen hier op terug: "Je moet een beetje een gevoel voor hebben toch? De oudere generatie coureurs is nogal openhartig en recht voor zijn raap. Daar houd ik wel van, want zo ben ik ook. Als iemand iets tegen mij zegt, dan zeg ik natuurlijk ook iets terug!"