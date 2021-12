Mick Schumacher combineert Haas-zitje met Ferrari-reserverol in 2022

Mick Schumacher kende een redelijk teleurstellend debuutseizoen bij het team van Haas. Toch heeft de Duitse jongeling genoeg indruk gemaakt op zijn opleider Ferrari, hij krijgt namelijk promotie binnen de Italiaanse renstal. Daarnaast blijft hij ook gewoon in actie komen voor zijn team Haas.

Schumacher zal namelijk bij de helft van de races in 2022 optreden als reservecoureur van Ferrari. Hij zal deze rol afwisselen met een andere bekende naam. Antonio Giovinazzi blijft na zijn Formule 1-exit bij Alfa Romeo toch nog actief binnen de Ferrari-familie.

Giovinazzi

Giovinazzi zal tijdens 12 races in 2022 optreden als reserveman. Bij de overige 11 wedstrijden is deze eer voor Schumacher weggelegd, hij zal echter ook in actie blijven komen voor Haas. Het Amerikaanse team kan ook profiteren, Giovinazzi zal namelijk tijdens zijn reserveweekenden ook de reservecoureur zijn voor Haas en Alfa Romeo.

Formule E

De Italiaan combineert dit alles met een permanent stoeltje in de elektrische Formule E. Hij vond daar onderdak nadat Alfa Romeo besloot om niet door te gaan met hem voor het aankomende Formule 1-seizoen. Voor Mick Schumacher betekent de dubbelrol veel, hij is hierdoor namelijk een stapje dichterbij het opvolgen van zijn vader bij de legendarische renstal.