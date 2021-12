Rosberg hoopt dat Hamilton doorgaat om opnieuw te strijden tegen Verstappen

Voormalig F1-coureur Nico Rosberg verwacht dat Lewis Hamilton zijn helm nog niet aan de wilgen hangt. De kampioen van 2016 wil opnieuw een prachtige strijd zien tussen de zevenvoudig wereldkampioen en de nieuwe kampioen Max Verstappen.

''Ik reken er natuurlijk op dat hij volgend jaar weer op de grid staat en vecht om dat wereldkampioenschap terug te krijgen dat hem op een bepaalde manier is afgenomen'', zei Rosberg tegen Sky F1.



De Duitser stopte zelf in 2016 zelf na het behalen van de wereldtitel ten koste van Hamilton en heeft naar eigen zeggen ook weinig recht van spreken over wat zijn voormalige teamgenoot moet gaan doen in 2022. ''Natuurlijk ben ik niet de man om dat te zeggen, want ik verdween ook in de verte nadat ik een titel had gewonnen, dus het zou echt niet eerlijk zijn om dat te zeggen, maar ik hoop echt dat Lewis en Max er de volgende keer weer voor zullen gaan jaar."

Dat Hamilton twijfelt over doorgaan of niet, kan Rosberg begrijpen na alles wat is gebeurd in de slotrace in Abu Dhabi.

"Het was hartverscheurend voor hem, absoluut, want tot vier ronden voor het einde was hij er bijna zeker van dat hij wereldkampioen zou worden. Dus het was zwaar, extreem zwaar.''

Rosberg genoot van titanengevecht

"Het was gewoon zo geweldig, die twee jongens. Lewis was, of is, de beste wiel-aan-wiel-racer en hier komt Verstappen die het hem echt aangaat in wiel-aan-wiel racen en is soms zelfs beter dan hij.

Rosberg vervolgt: ''Het is ongelooflijk om hun vaardigheden te zien en te zien hoe ze het doen. Ze zijn van een ander niveau, veel beter dan alle anderen. Dus ik hoop dat we het volgend jaar weer zien.''