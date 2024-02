Rosberg snapt Hamilton-transfer: "Er zijn hier twee legendarische teams"

Lewis Hamilton zette de wintermaanden in vuur en vlam. De Britse zevenvoudig wereldkampioen maakte immers bekend dat hij per 2025 voor het team van Ferrari gaat rijden. Het was een daverende verrassing en Nico Rosberg stelt dat zijn voormalig teamgenoot een droom in vervulling gaat brengen.

Hamilton rijdt al sinds 2013 voor het team van Mercedes. In zijn eerste jaren bij het Duitse team vocht hij een aantal intense duels uit met zijn teamgenoot Nico Rosberg. Nadat Rosberg in 2016 wereldkampioen werd, stopte hij met racen. Hamilton groeide daarna uit tot een Mercedes-legende en hij leek de Duitse renstal tot in de eeuwigheid trouw te blijven. Toch maakte hij begin deze maand bekend dat hij per 2025 overstapt naar Ferrari.

De transfer kwam als een donderslag bij heldere hemel. Hamilton sprak op sociale media zelf van een jeugddroom en Rosberg snapt dat wel. De Duitser legt zijn kijk op de situatie uit aan zijn landgenoten van de Süddeutsche Zeitung: "Het verraste mij wel. Maar als je naar het grotere plaatje gaat kijken, dan zijn er echt twee legendarische teams waarvoor iedere coureur voor wil gaan rijden. Dat zijn de teams van Ferrari en Mercedes. Ik kan dus wel begrijpen dat hij een persoonlijke droom in vervulling gaat brengen."