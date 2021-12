GPDA-voorzitter Wurz steunt wedstrijdleider Michael Masi: ''Hij kent de reglementen heel goed''

Voorzitter van de De Grand Prix Drivers Association, Alexander Wurz, vindt dat Michael Masi niet buiten zijn boekje is gegaan in de slotfase van de Abu Dhabi Grand Prix. "Niet met de sportreglementen, niet met tegenstrijdigheden", zei de voormalig F1-coureur tegen Speedweek.



Toch ziet Wurz dat niet alle regels even duidelijk zijn. ''Maar er zijn situaties en paragrafen die op de een of andere manier anders geïnterpreteerd kunnen worden. Dat heeft geleid tot deze ongewone situaties. Maar dat heeft altijd bestaan ​​in de sport, waar scheidsrechters, die mensen zijn, beslissingen nemen in fracties van een seconde.''



De oud-coureur van onder andere Benetton, McLaren, Williams en Honda constateert dat de wedstrijdleiding het niet makkelijk had door de intense strijd tussen Red Bull en Mercedes. Wurz zegt hierover: ''Over het algemeen was het een extreem moeilijke situatie voor een racedirecteur met de druk van alle soorten media, maar ik zie de prestaties van Michael als extreem solide. Hij kent de sportreglementen heel goed."

De overkoepelende autosportbond wil een 'open' organisatie zijn naar teams, rijders en publiek toe, maar Wurz denkt dat daar ook gevaar in schuilt. ''De FIA ​​zit in dit proces van openheid en transparantie. Als ik hen was, zou ik een beetje terugdeinzen. Zaken tussen de teambazen en het racemanagement zou ik niet uitzenden.''