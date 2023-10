Coureursvakbond oppert 'simpele' oplossing voor oververhitting

De Formule 1-coureurs kregen afgelopen weekend in Qatar te maken met zeer lastige omstandigheden. Het was bloedheet en dat zorgde voor veel fysieke ongemakken. De FIA kondigde een onderzoek aan, maar volgens GPDA-voorzitter Alex Wurz is er een simpele oplossing voor het probleem.

De Qatarese Grand Prix van afgelopen weekend werd verreden op een zeer warm circuit van Losail. De coureurs hadden het extreem zwaar: Logan Sargeant viel uit met uitdrogingsverschijnselen, Fernando Alonso smeekte om verkoeling, Esteban Ocon moest overgeven en Lance Stroll en Alexander Albon vielen bijna flauw na afloop van de race. De coureurs waren unaniem van mening dat er iets moet worden gedaan.

Stoeltje

Bij coureursvakbond GPDA wordt er gezocht naar een oplossing. Oud-coureur en GPDA-voorzitter Alex Wurz is van mening dat de oplossing voor de hand ligt. In gesprek met BBC legt Wurz het uit: "We kunnen een voorbeeld nemen aan andere klassen waar de hitte ook een limiterende factor is geweest voor de coureurs. Denk bijvoorbeeld aan stoeltjes met koeling, dat werkt goed en ze zijn helemaal niet lastig om dat te produceren en te installeren. Daar moeten alle teams naar kijken."

Koeling

Wurz roept de teams ook op om naar het onderhuidse ontwerp van de auto's te kijken. De Oostenrijker ziet dat hierdoor ook problemen ontstaan: "Er moet betere koeling komen voor de elektrische systemen, die zitten vaak vlak bij het stoeltje. Of de routes van de bekabeling moeten veranderen. Dan raakt het stoeltje niet oververhit. Het regelboek stelt limieten voor de onderdelen. De coureur is een soort performance-onderdeel, dus misschien is het tijd om ook een limiet te stellen aan de hitte waar ze aan worden blootgesteld."