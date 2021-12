Nieuwe FIA-president belooft nieuwe regels na controverse in Abu Dhabi

De kerverse FIA president Mohammed ben Sulayem (60) wil situaties zoals in de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi van vorige week zondag in de toekomst voorkomen. Dit zei de leidsman in een persconferentie op de vrijdag, een dag na het FIA gala waar Max Verstappen zijn wk-beker in ontvangst nam.

''We zullen de regels onderzoeken en we zijn er zeker van dat, als een dergelijke situatie zich in de toekomst voordoet, we er een onmiddellijke oplossing voor zullen hebben of het zelfs kunnen vermijden", vertelde Ben Sulayem.



De voormalig ralleyrijder vervolgde zijn betoog:"Er zijn zoveel gebieden die we kunnen verbeteren. We kunnen niet blijven zitten en zeggen dat we het goed doen. Nee, het is niet genoeg in een sport die zo belangrijk is. Er is altijd een plek voor verbetering. We moeten gewoon kijken waar we kunnen verbeteren.''

Michael Masi was na afloop van de wedstrijd in het golfstaatje de kop van Jut en journalisten vroegen of de positie van de Australiër onthoudbaar was geworden. "Waarom zo'n haast? We zullen de zaak echt moeten onderzoeken. Ik zal zeker niet zomaar een conclusie trekken over beslissingen. Ik heb een vergadering met het personeel en ik zal elke kwestie bekijken die kan worden verbeterd."



De FIA ​​had al aangekondigd dat er een diepgaand en onafhankelijk onderzoek zal plaatsvinden over de gebeurtenissen van afgelopen zondag.