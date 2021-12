Hamilton sprak over afscheid uit de F1

Mercedes-teambaas Toto Wolff sprak afgelopen week voor het eerst sinds de verloren ontknoping in Abu Dhabi. De Oostenrijker hoopte onder anderen dat zijn stercoureur Lewis Hamilton de kracht weer zou vinden om door te gaan. Geruchten over een aanstaand vertrek van de Brit werden aangewakkerd.

Nu blijkt dat Hamilton Wolff sprak over stoppen in de Formule 1. In de Sunday and Daily Express zei Wolff het volgende: "We hadden het over pensioen en het is altijd heel belangrijk om die gedachte over pensioen te hebben, maar ook om daarmee je eigen lot in handen te hebben." Toch maakt de succesvolle teambaas zich geen zorgen over een mogelijk afscheid van Hamilton: "Ik denk dat er in dit stadium zoveel passie voor de sport is dat ik hem nog wel een tijdje zie racen."

Hamilton heeft zelf altijd aan te geven dat hij zijn titel zou verdedigen, maar de situatie als de 36-jarige Brit zou verliezen, is nooit ter sprake gekomen. De Mercedes-coureur heeft nog een contract voor volgend jaar, maar dat geeft niet altijd garantie of een rijder wel of niet doorgaat. In 2016 stopte Nico Rosberg onverwachts bij Mercedes na het behalen van zijn eerste en enige wereldtitel.

Hamilton heeft na de podiumceremonie in Abu Dhabi niks meer van zich laten horen. De Engelsman kwam wel afgelopen week opdraven bij het Britse koningshuis om geridderd te worden. Daar werd geen woord gesproken over de seizoensfinale.