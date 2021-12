Horner voorspelt gouden toekomst Verstappen: "Dit is pas het begin"

Gisteren werd het Formule 1-seizoen afgesloten met traditionele FIA-gala in Parijs. De winnaars van alle FIA-wereldkampioenschappen ontvingen hun kampioensbeker. Dat betekende dat ook Max Verstappen zijn prijs in ontvangst mocht nemen. Het was een grote opluchting voor de Nederlander en zijn team Red Bull Racing.

Mercedes gaf gisterochtend immers aan dat ze hun beroep toch niet doorzetten. Hierdoor was de wereldtitel van Verstappen zeker en was lach bij de Nederlander zeer groot. Ook zijn teambaas Christian Horner liep gelukkig over de blauwe loper van het prestigieuze gala.

Het begin

Daar stond hij een cameraploeg van de NOS te woord. Hij was zeer trots op zijn kersvers wereldkampioen Verstappen. "In deze reis zijn we samen, we hebben altijd in elkaar geloofd en we hebben altijd elkaar vertrouwd. Het is fantastisch om hem als wereldkampioen te zien en ik denk dat dit pas het begin is."

Formidabele tegenstanders

Ook concurrent Mercedes kon op de nodige complimenten van Horner rekenen. De blije teambaas was duidelijk: "Mercedes en Lewis Hamilton waren echt formidabele tegenstanders. We hebben elkaar tot de limiet gepushed, veel verder dan we dachten dat mogelijk was. De sport en de fans zijn de grote winnaars vandaag. Over 92 dagen gaan we weer beginnen. Maar nu gaan we nog eventjes genieten van deze titel."