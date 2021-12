Red Bull kijkt tevreden terug op laatste test: "Zijn goed voorbereid"

Gisteren sloten de Formule 1-teams het seizoen af in Abu Dhabi. Na de seizoensfinale bleven de teams nog even plakken voor een post season-test van twee dagen. Er werd getest met de nieuwe Pirelli-banden en de teams kregen ook de gelegenheid om rookies wat tijd op de baan te geven.

Bij Red Bull Racing testten Max Verstappen en Sergio Perez de nieuwe banden. Het was een belangrijke test want de nieuwe Pirelli's zijn compleet verschillend en ook nog eens groter vergeleken met de compounds die de teams dit seizoen gebruikten.

Longruns

Bij Red Bull waren ze in ieder geval zeer tevreden met de verzamelde data. Kopstuk Guillaume Rocquelin keek in een persbericht terug op de woensdag: "Vandaag reden we een vergelijkbaar programma met dat van Max. Met Checo hebben we verschillende compounds uitgetest, meestal met longruns."

Goed voorbereid

Het team van wereldkampioen Verstappen gaat met een tevreden gevoel de winterstop in. Rocquelin spreekt zich uit: "Over het algemeen zijn we heel erg blij met de progressie die we de afgelopen twee dagen hebben geboekt. We hebben veel getest met de nieuwe banden. We hebben het gevoel dat we goed voorbereid zijn. De tijd is goed gebruikt."