Bijzondere testdag voor Russell: "Eerste keer dat ik als officiële coureur voor Mercedes reed"

Bij de post season test in Abu Dhabi maakte George Russell meters voor zijn nieuwe team Mercedes. De Brit reed dit jaar voor Williams en is vanaf volgend jaar de nieuwe teamgenoot van Lewis Hamilton. Russell maakte veel rondjes met de gloednieuwe banden van Pirelli.

Het was een bijzondere dag voor de jonge Brit. In het verleden heeft hij regelmatig getest voor de kampioensformatie maar toch voelde het anders. Bij Autosport spreekt hij zich uit: "Het is een raar gevoel omdat ik heel vaak voor het team heb getest na races aan het einde van het jaar en nu zijn we weer hier. Maar natuurlijk was het nu de eerste keer dat ik reed als een officiële coureur van het team."

Russell reed in een mule-car op basis van de 2019 bolide van Mercedes zodat er getest kon worden met de nieuwe 18 inch banden van Pirelli. Russell was iets te groot voor de wagen: "Het is nogal krap in de auto. Maar volgend jaar zal het beter zijn en heb ik meer ademruimte. Ik kijk er naar uit. Maar je leert er mee omgaan, je moet er mee leren leven en ik heb Kerst om te herstellen."