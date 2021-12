Ricciardo trots op oud-teammaat Verstappen: "Ben heel erg blij voor hem"

Daniel Ricciardo was jarenlang de grote belofte van Red Bull Racing. De Australiër kon vaak meevechten voor de overwinning maar kreeg ook veel concurrentie van zijn teamgenoot Max Verstappen. In 2018 vertrok Ricciardo naar Renault in de hoop daar hernieuwde successen te vinden.

Bij Renault kwamen de gehoopte resultaten er niet uit. In 2020 pakte hij nog een paar podiums en in het afgelopen jaar reed Ricciardo voor McLaren. Hier waren de resultaten zeer wisselend maar winst hij wel te winnen op Monza. Tegelijkertijd was zijn oude team Red Bull zeer succesvol en werd Verstappen dit jaar zelfs wereldkampioen.

Jaloezie

Toch koestert Ricciardo geen enkel wrok jegens zijn oude team. Hij is juist heel trots op de prestaties van het Oostenrijkse team. Bij ESPN spreekt hij zich uit: "Als ik dit jaar naar Max kijk, dan voel ik geen enkele jaloezie ofzo naar hem en het team. Gek genoeg ben ik heel, heel erg blij voor ze."

Volgende deel

Hij kijkt dan ook met een hernieuwde blik naar zijn voormalige werkgever. Hij richt zich nu op zijn nieuwe leven bij McLaren: "Toen ik het hoofdstuk bij Red Bull had afgeschreven heb ik mij echt gefocust op het volgende deel. Ik had geen spijt, wat iets had kunnen zijn had dat niet moeten zijn."