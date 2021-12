Berger genoot van emotioneel titelduel: "Max gaat nog vaker wereldkampioen worden"

Max Verstappen kroonde zich dit weekend tot wereldkampioen na een enorm spannende strijd met zijn titelrivaal Lewis Hamilton. Het duel was soms wel heel fel en de twee vlogen elkaar regelmatig spreekwoordelijk in de haren. Na de allesbeslissende race in Abu Dhabi was het een emotionele bedoening onder het podium.

Bij Mercedes waren ze woest omdat ze van mening waren dat Verstappen op een oneerlijke manier had gewonnen. Bij Hamilton overheerste vooral de teleurstelling en bij Verstappen en Red Bull Racing was de vreugde vanzelfsprekend zeer groot.

Genieten

Oud-coureur Gerhard Berger genoot hier met volle teugen van. De Oostenrijker was te gast in het programma Sport & Talk aus dem Hangar 7 op ServusTV en sprak zich uit: "In sport is er altijd een winnaar en een verliezer. Wanneer het zó close is, dan is het moeilijk. Ik kan al die emoties wel begrijpen."

Berger is dan ook gevuld met complimenten voor de twee titelrivalen. Hij denkt ook nog eens dat dit niet de laatste titel van Verstappen is: "Ik ben bijna nooit twee van dit soort sterke racers gezien. Max gaat zeker veel vaker wereldkampioen worden."