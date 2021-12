Ralf Schumacher ziet FIA als verliezer van het jaar: "Rotzooi begon in Brazilië"

De titelstrijd werd afgelopen weekend op zeer spectaculaire wijze beslist. Max Verstappen verschalkte Lewis Hamilton in de allerlaatste ronde van de wedstrijd. Verstappen kon juichen maar bij Mercedes waren ze woest, de Duitse renstal was het niet eens met de manier waarop de gehele situatie verliep.

Na afloop van de race tekende het team dan ook twee protesten aan. De belangrijkste van die twee ging over de safety car-procedure. Volgens Mercedes was hier het een en ander fout gegaan. Ze probeerden de stewards te overtuigen van hun gelijk, ze namen zelfs een gerenommeerde advocaat mee. Maar het mocht niet baten, de stewards wezen het protest af.

Bittere nasmaak

Oud-coureur en analist Ralf Schumacher bekeek het hele tafereel van een afstandje. Bij de Duitse tak van Sky was hij duidelijk: "Toto Wolff riep over de radio dat de race een rondje eerder moest worden gestopt. Hij wilde er dus voor zorgen dat de laatste raceronde niet mee zou tellen. Vanzelfsprekend moet je alles proberen maar Max en Red Bull deden het goed in de spannende race. Hij heeft na de herstart eerlijk gewonnen. Sorry hoor maar het geeft een behoorlijk bittere nasmaak als je op die manier wereldkampioen wilt worden."

Verliezer

Schumacher haalt dus flink uit naar Mercedes maar dat betekent niet dat hij hen als de grote verliezer ziet. De Duitser geeft deze titel graag aan een hevig bekritiseerde groep: "De FIA is zo ongeveer de verliezer van het seizoen geworden, als je kijkt naar de beslissingen. De hele rotzooi begon in Brazilië. En dan krijgen we dit ook nog eens in de laatste race."