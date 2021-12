Red Bull-eigenaar Mateschitz stelt advocaten ter beschikking om wereldtitel Verstappen te behouden

Max Verstappen kroonde zich gisteren tot wereldkampioen. Mercedes was het echter niet eens met de uitslag en tekende na de race direct protest aan, maar Mercedes kon niet op veel steun van de stewards rekenen. Beide protesten werden afgewezen en Mercedes sprak gelijk de intentie uit om in beroep te gaan.

Mercedes tekende twee verschillende protesten aan. Ze waren van mening dat Verstappen Hamilton had ingehaald onder de safety car. Ook vonden ze dat de safety car-procedure niet correct was uitgevoerd. Laat op de avond wezen de stewards allebei de protesten af.

Milton Keynes

De Duitse renstal kwam daarna direct met de boodschap dat ze de intentie hebben in beroep te gaan tegen de uitspraak van de stewards. Bij Red Bull maken ze zich toch wat zorgen over de protesten. Volgens Sky Sports is teambaas Christian Horner dan ook direct naar de thuisbasis in Milton Keynes gevlogen.

Sky Sports-verslaggever Craig Slater meldt: "Ik zou de komende twee uur een afspraak hebben voor een interview met Christian Horner maar interessant genoeg is mij verteld dat zijn plannen zijn gewijzigd. Hij vliegt terug naar Engeland en zal daarna de leiding nemen over de stevige verdediging. Dit heeft de volledige steun van Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz, de miljardair van de energiedrankenfabrikant, is er inmiddels bij betrokken net als het hoofdkantoor van Red Bull. Zij verwachten dat Mercedes haar protest door zal zetten."

Mercedes had voor dit weekend sowieso topadvocaat Paul Harris ingevlogen, iets waar Red Bull absoluut niet over te spreken was - waardoor het Oostenrijkse team vooraf al had verwacht dat het na de finish ongetwijfeld nog een juridisch gevecht zou worden in plaats van een sportief gevecht op de baan.

Trofee

Mercedes moet echter wel opschieten met hun beroep. Aankomende donderdag is het grote gala van de FIA en daar krijgt de wereldkampioen de kampioenstrofee uit handen van afzwaaiend president Jean Todt. Als Verstappen die dag de prijs krijgt is hij dan ook de kampioen.