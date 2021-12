Kritische Hill heeft vrede met uitslag: "Juiste man heeft gewonnen"

Gisteren sloten Max Verstappen en Lewis Hamilton hun epische titelstrijd op bizarre wijze af. In de allerlaatste ronde verschalkte Verstappen zijn Britse rivaal. Bij Mercedes waren ze woest en was men niet te spreken over de situatie omtrent de voorafgaande safety car.

Mercedes ging in protest maar de stewards wezen die af. Bij de Duitse renstal was vooral veel woede over hoe de safety car-procedure werd afgehandeld. Eerst kwam het bericht dat de 'lapped cars' tussen Verstappen en Hamilton zouden blijven. De wedstrijdleiding kwam hier echter snel op terug en liet ze alsnog de safety car inhalen. Direct hierna volgde het bericht dat de safety car naar binnen kwam.

Nieuwe regels

Enkelvoudig wereldkampioen en analist Damon Hill bekeek het tafereel. Bij Sky Sports reageerde hij op de situatie: "Ik denk dat dit nieuwe regels zijn. Ik denk dat het een nieuwe stijl van de wedstrijd leiden is. Ik denk dat Mercedes moeite heeft gehad met de gemaakte discussies."

Red Bull

De Engelsman zag dat Red Bull een rol speelde bij de beslissingen van race director Michael Masi. Hill spreekt zich uit: "Red Bull heeft het hard gespeeld. Ze hebben de wedstrijdleiding ervan overtuigd dat de auto's moesten racen en dat het een nogal robuuste formule moet zijn. Ze hebben gezegevierd."

Dapper

Ondanks alles is Hill toch tevreden met de uitkomst van de titelstrijd. Hij deelt zijn complimenten uit: "Je kan ze jammer genoeg niet allebei laten winnen. Ik denk dat Max dapper heeft gevochten. Ik denk dat de juiste man heeft gewonnen, in hoeverre je dat kan zeggen."