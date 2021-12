Verstappen haalt schouders op na Mercedes-protesten: "Somt het seizoen wel op"

Max Verstappen stelde na een waanzinnige wedstrijd in Abu Dhabi de wereldtitel veilig. In de allerlaatste ronde stak hij zijn rivaal Lewis Hamilton voorbij en reed hij door naar zijn verlossende wereldtitel. Maar concurrent Mercedes was het er niet mee eens en stapte naar de stewards.

De Duitse renstal is namelijk van mening dat Verstappen Hamilton al voorbij stak onder de safety car. Ook vinden ze dat er iets niet helemaal juist was met het feit van wedstrijdleider Michael Masi besloot om toch de 'lapped cars' de safety car te laten inhalen.

Voor of tegen

Op de persconferentie voor de top drie werd Verstappen gevraag naar het feit dat Mercedes protest had aangetekend. Hij was duidelijk in zijn antwoord: "Alles was weer veilig. Als de baan weer veilig is, dan moet je de baan ook weer vrij geven. Dat is eerlijk gedaan door de wedstrijdleiding. Het kan voor mij of tegen mij gaan werken."

Opsomming

Verder wilde de kersvers wereldkampioen niet al te veel kwijt over de protesten van de grote concurrent. Hij bleef kort en bondig: "Ik heb er verder niet zoveel over te zeggen. Het somt het seizoen eigenlijk wel een klein beetje op."