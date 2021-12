Max Verstappen onzeker van wereldtitel, Mercedes in protest over de uitslag

Mercedes heeft officieel protest ingediend over de uitslag van de Grand Prix van Abu Dhabi. Max Verstappen kan hierdoor zijn wereldtitel verliezen, maar die kans lijkt klein.

De 24-jarige Nederlander in dienst van Red Bull Racing pakte de leiding van de wedstrijd in de laatste ronde van Hamilton. Verstappen won zo de wereldtitel, maar daar kan verandering in komen. Wat de FIA en de wedstrijdleiding besluiten nadat Verstappen en Hamilton zich hebben gemeld, is nog onduidelijk. Het kan alle kanten op.

Tweede protest

Mercedes heeft eerder al een protest indient, die ging over de situatie van de Safety Car. Dit protest is tegen de uitslag van de race.