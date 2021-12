Norris verbaast zichzelf met P3: "Ik wil niet betrokken raken bij controverse"

Achter het bloedstollende pole-gevecht tussen titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton reed een verrassende coureur naar de derde startplaats. Niet Valtteri Bottas of Sergio Perez maar McLaren-coureur Lando Norris reed op indrukwekkende wijze naar de derde startplaats. Na enkele tegenvallende resultaten was dit een gewenste prestatie voor de jonge Brit.

Na afloop van de kwalificatie was Norris zelf ook een beetje uit het veld geslagen. Hij verscheen met een enorme grijns voor de microfoon van David Coulthard: "Ik weet ook niet waar dit rondje vandaan kwam. Het kwam al naar boven in de eerste run van Q3. Ik verbeterde het één en ander en ik maakte ook wat foutjes. Ik reed een clean rondje aan het einde. Het was een mooie rondje en de derde plaats was een verrassing."

Norris mag morgen achter de twee kemphanen starten. De Brit wil natuurlijk goed beginnen aan de race maar hij wil ook geen fout maken waardoor door zijn toedoen het kampioenschap wordt beslist. Hij is een zenuwachtige man: "Ik ben een beetje nerveus, ik blijf waar ik ben en ik ga lekker naar de race kijken. Ik wil niet betrokken raken omdat het wat controverse kan veroorzaken."