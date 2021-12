Wolff blij dat FIA extra alert is na controverse in Brazilië en Saoedi-Arabië

Mercedes-teambaas Toto Wolff is blij dat de FIA coureurs extra waarschuwt voor grensoverschrijdend gedrag op de baan tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. De Oostenrijker hoopt hierdoor op een eerlijke en mooie strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton.



"Wat we in Brazilië en misschien ook in Jeddah hebben gezien, was controversieel rijden", zei Wolff tegen Sky Sports F1. ''Daarom denk ik dat het goed was wat in Jeddah gebeurde en ik denk dat het goed is dat de wedstrijdleiding [red. Michael Masi] duidelijk zei wat er aan de hand is en wat niet.''



Toch wil de succesvolle teambaas benadrukken dat deze waarschuwing geldt voor alle F1-piloten en niet specifiek gericht op één coureur. ''Misschien is dit een voldoende afschrikmiddel voor de coureurs. Het is niet alleen Max, maar voor alle coureurs om zondag een eerlijke race te hebben.''

Wolff ziet dat de strijd is verhard naar verloop van tijd en steekt hand in eigen boezem. "Ik denk dat de regels zijn veranderd op een manier die niet bij ons past, maar ik moet mezelf de schuld geven omdat we dat eerder hadden kunnen zien aankomen. Misschien waren we een beetje overmoedig dat we het aankonden, en dat deden we duidelijk niet.''