Heeft Haas een photoshop-blunder begaan?

Het team van Haas kent een werkelijk waar belabberd seizoen. Het Amerikaanse team zag hun twee debutanten Nikita Mazepin en Mick Schumacher met enige regelmaat bolides afschrijven. Ze zijn dan ook het enige puntloze team op de grid en de teleurstelling wordt alsmaar groter.

Toch wilde het team het seizoen op een leuke manier afsluiten. Dus besloten ze een mooie groepsfoto te maken. Alleen moest teameigenaar Gene Haas daar ook op. Ze postten de foto op Twitter en een stortvloed aan reacties barstte los. Want staat Gene Haas nou echt op die foto? Of is hij gephotoshopt? Oordeelt u zelf.