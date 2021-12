'Mercedes overweegt 5 plaatsen gridstraf door nieuwe raketmotor bij Hamilton'

Mercedes zou opnieuw overwegen om in Abu Dhabi de motor van Lewis Hamilton te wisselen en zo tevens een eventueel direct duel bij de start met Max Verstappen te vermijden. Hamilton en Verstappen zijn aanbeland in de slotscène van een boeiend WK-gevecht, maar met de Nederlander staat ondanks een gelijke stand in puntenaantal op de nummer 1-positie vanwege één overwinning meer dan zijn rivaal.

Verschillende experts hebben hun angst geuit dat de titelrace niet netjes wordt gewonnen, maar kan eindigen zoals eerdere botsingen of crashes tussen deze hoofdrolspelers nadat dit eerder gebeurde op Silverstone en Monza.

5 plaatsen gridstraf

Als Hamilton de Grand Prix van Abu Dhabi niet zou uitrijden is Verstappen kampioen. Er zou echter een manier kunnen zijn voor Mercedes om een potentiële botsing of crash te vermijden door te proberen ervoor te zorgen dat Hamilton puur door tempo de overhand heeft en zondag de race niet eens noodzakelijkerwijs naast zijn Red Bull-rivaal start.

Dat zou zijn door opnieuw een nieuwe motor in Hamilton's W12 te plaatsen, een gridstraf van vijf plaatsen te incasseren, maar mogelijk een auto te hebben die met gemak het hele veld kan domineren en zelfs wegrijden bij Verstappen, zoals in Brazilië enkele weken geleden ook het geval was.

De geruchten komen vanuit de Engelse pers, namens Sky F1-commentator Ted Kravitz: "Mercedes heeft het pakket dat momenteel het snelst lijkt te zijn, ze hebben de laatste drie races gewonnen en altijd de mogelijkheid om open gehouden om een nieuwe motor te installeren."

"Het is goed mogelijk dat Mercedes de motor van Lewis gaat wisselen want waar is Red Bull bang voor? Een Mercedes zoals Lewis Hamilton in Brazilië had, die bijna onverslaanbaar was. Niet mijn woorden – de woorden van Christian Horner, de teambaas van Red Bull."

Risico's en angst bij Red Bull

Er kleven echter ook veel risico's aan voor Mercedes en dat is starten 'in het middenveld'. Toch is het back-up plan van Mercedes voor een nieuwe frisse motor wel de grootste angst van Red Bull Racing.

Kravitz: "Het eerste risico bij een motorwissel is die 5 plaatsen gridstraf. Het tweede risico is dat je op zijn best als zesde of zevende start en Hamilton dat is het middenveld zit, een plek waar van alles kan gebeuren. Maar om dat te verzachten, zijn de voordelen dat Mercedes duidelijk een nieuwe krachtbron heeft en dat de Mercedes-motor als hij vers is absoluut als een raket gaat."

"Een ander belangrijk punt is dat uitgesloten is dat Lewis en Max elkaar in de eerste bocht en mogelijk ook voor de rest van de race gaan tegenkomen. Lewis zou tweede of derde kunnen worden, een undercut of overcut in de pits kan doen op Verstappen waardoor ze elkaar misschien nooit op het circuit gaan tegenkomen."