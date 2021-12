Horner durft geen voorspelling te doen na eerste training: "Het zal heel close worden"

Max Verstappen kende een prima start van het weekend en noteerde de snelste tijd in de eerste vrije training op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Ook Sergio Perez zat er goed bij en zat niet zover af van zijn voor de titel strijdende teamgenoot.

Grote concurrent Mercedes was ook snel. Vooral op de rechte stukken kunnen de bolides van Hamilton en Bottas het verschil gaan maken. Het probleem voor Red Bull is dat de DRS-punten in de tweede sector liggen, daar kunnen ze dus veel tijd gaan verliezen.

Gigantisch

Red Bull-teambaas Christian Horner beaamd dat. Bij het Britse Sky Sports besprak hij de training: "De topsnelheid van Mercedes ligt op de rechte stukken sinds de zomerstop echt gigantisch hoog. Die tweede sector (waar de DRS-punten liggen, red.) zullen echt voor hun zijn."

Close

Horner weet wel waar zijn team in het voordeel is. Hij ziet mogelijkheden en deelt dit met de buitenwereld: "De derde sector hier kan zomaar een sector voor ons worden. De eerste sector is dan weer iets aan de neutrale kant. Het zal net als tijdens het gehele jaar heel close worden tussen de auto's en ook tussen de twee coureurs."