Bottas offert zichzelf op: "Ik zie graag dat mijn teamgenoot wint"

De Grand Prix van Abu Dhabi zal een enorme thriller worden. Max Verstappen en Lewis Hamilton hebben evenveel punten en zullen strijden tot de laatste meter op het Yas Marina Circuit. Daarbij komt de rugdekking van een teamgenoot goed van pas.

Valtteri Bottas rijdt zijn laatste weekend in dienst van het team van Mercedes en wil zijn team nog één keer een dienst bewijzen. Hij kan een vitale rol gaan spelen in het titelduel. Hij moet dan wel in de buurt zien te komen van zijn strijdende teammaat.

In dienst

Op de persconferentie op de donderdag bleek dat Bottas zich goed ingelezen had. De Fin wist exact wat zijn teamgenoot moet gaan doen: "Lewis hoeft de race niet eens te winnen. Hij moet gewoon in de race voor Max gaan finishen."

Bottas zelf is zeker van zijn eindklassering en zal alles gaan geven voor zijn team. Hij stelt zich compleet in dienst van zijn teamgenoot Hamilton: "Ik ga voor het team rijden want ik ben zeker van de derde plaats in het kampioenschap. Ik zou graag zien dat mijn teamgenoot de titel wint in plaats van de tegenstander."