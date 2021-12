Hamilton: "Als ik crash met Verstappen zou puntenaftrek fair play zijn"

Dit weekend is het zover: de alles beslissende seizoensontknoping in de Formule 1. Lewis Hamilton en Max Verstappen hebben evenveel punten en zullen dus hun stevige titelduel gaan beslissen op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. De druk staat in ieder geval vol op de ketel.

Na het absurd harde duel in Jeddah vorige week riepen veel kenners dat er iets moest gebeuren. Niemand zit namelijk te wachten op een kampioensstrijd die doormiddel van een hard ongeluk wordt beslist. De wedstrijdleiding ondernam voorafgaand de race actie en benoemde in hun event notes dat ze punten kunnen afpakken van coureurs die zich ernstig misdragen.

Fair play

Lewis Hamilton heeft geen enkele moeite met de desbetreffende regel. Op de gebruikelijke persconferentie op de donderdag spreekt hij zich uit: "Het is in het verleden al gebeurd. Ik weet zeker dat de stewards er nu ook weer aandenken. Dus als je het aan mij vraagt is het fair play als ze het zouden doen."

Sportieve manier

Toch hoopt de zevenvoudig wereldkampioen dat die regels helemaal niet hoeven worden toegepast. Hamilton wil het varkentje op een sportieve manier wassen: "Hopelijk hoeven ze de regels niet toe te passen. Hopelijk rijden we een prachtige race en kunnen we daarna weer verder gaan. Ik ben hier persoonlijk om te winnen. Ik hoop dan ook dat ik de stewards niet meer hoef te gaan zien."