Honda-kopstuk ziet einde tijdperk naderen: "Weet niet of we moeten huilen of lachen"

Dit weekend gaan Max Verstappen en Lewis Hamilton hun absurd spannende titelgevecht beslissen. In Abu Dhabi bestrijden de twee kemphanen elkaar in een enorm spannende titelduel. Maar het is niet alleen een spannende race, het wordt ook een emotionele bedoening in de Red Bull-pitbox.

De Grand Prix van Abu Dhabi is namelijk de laatste race van Honda als motorleverancier. Ze kunnen hun Red Bull-periode met megasucces afsluiten. Verstappen kan ze de gedroomde titel schenken en het team maakt nog een geringe kans om de heilige graal bij de constructeurs te pakken.

Huilen of lachen

Honda-kopstuk Masashi Yamamoto heeft gemengde emoties. In een persbericht spreekt de sympathieke Japanner zich uit: "Het winnen van de titel is onze droom geweest en we hebben stap voor stap progressie geboekt. Nu ligt die droom voor het grijpen maar ik weet eerlijk gezegd niet of we moeten huilen of lachen naar de race op Zondag."

Niet geheel soepel

De comeback van Honda begon met enkele zeer ondermaatse jaren bij McLaren. De komst van Honda leek een lachwekkend gebeuren totdat ze overstapten naar Red Bull. Yamamoto filosofeert er op los: "Honda kwam terug in 2015 en het project liep niet altijd even soepel, vooral in het begin. Als ik terugdenk aan die dagen, dan ben ik heel trots dat we in onze laatste race van ons laatste jaar voor de titel vechten."