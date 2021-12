Marko door het stof na remincident-uitspraken: "Mijn excuses daarvoor"

De Saoedische Grand Prix van afgelopen weekend zal de geschiedenis in gaan als één van de meest bizarre races ooit. Vooral het bizarre incident tussen titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton zal over vele jaren nog besproken worden, de twee raakten elkaar nadat Verstappen op de rem ging om de positie terug te geven.

Na afloop van de race waren ze bij Verstappens team Red Bull des duivels. Ze waren er namelijk zeker van dat de Nederlander helemaal niet abrupt het rempedaal indrukte. Vooral teamadviseur Helmut Marko was hier zeer stellig over en verwees naar de data van het team.

Excuses

Toen de stewards de situatie hadden beoordeeld bleek dit wel zo te zijn. Marko toont zijn eerlijke kant en biedt bij F1-Insider zijn excuses aan: "Tijdens de TV-interviews heb de informatie doorgegeven die de engineers op dat moment aan mij hadden doorgegeven. Dat was dus niet correct, mijn excuses daarvoor."

Oneerlijke acties

Wat Marko betreft kan nu ook het Saoedische hoofdstuk worden gesloten. Hij is helder: "Hopelijk is het treurige hoofdstuk van Saoedi-Arabië nu gesloten. We kijken nu vooruit. We willen winnen in Abu Dhabi en dus de titel winnen. We zullen daar alles voor doen. Maar we gaan niet beginnen met oneerlijke acties."