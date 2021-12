Horner verklaart waarom Verstappen Hamilton liet gaan: "Diffuser was beschadigd"

De Saoedische Grand Prix van afgelopen weekend zal de boeken in gaan als de race van het heftige duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. De twee bevochten elkaar op het scherpst van de snede en raakten elkaar zelfs bij een bizar moment.

In de beruchte 37ste ronde moest Verstappen zijn plek namelijk teruggeven aan concurrent Hamilton. Hij remde af en Hamilton raakte zijn Nederlandse rivaal. De Brit wist niet dat Verstappen hem er langs moest laten. Uiteindelijk kreeg Verstappen een vijf seconden straf voor een vergrijp eerder in de ronde en liet hij Hamilton gaan.

Diffuser

Red Bull-teambaas Christian Horner komt met tekst en uitleg over de overwegingen die het team toen maakte. Bij Formel1.de is hij duidelijk: "Na de vijf seconden straf voor Max was onze onze enige kans om te winnen door een vijf seconden gat te trekken. Maar de diffuser was beschadigde geraakt en daarom was het onmogelijk om zo'n gat te trekken."

Sneeën

Het team moest daarna een beslissing maken. Ze kozen eieren voor hun geld: "Hij besloot om Lewis te laten gaan. Daarna maakte hij zich alleen nog druk over finishen. Hij had een paar sneeën in zijn achterband die er nogal diep uitzagen. Dus het was 18 punten of geen punten."