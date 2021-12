Masi komt met verklaring over aanbod aan Red Bull: "Het is hun beslissing"

Max Verstappen en Lewis Hamilton waren overduidelijk de hoofdrolspelers van het verhaal van de Saoedische Grand Prix. Maar ook de wedstrijdleiding speelde een belangrijke rol bij het verloop van de race, wedstrijdleider Michael Masi liet meerdere keren van zich horen op bijzondere wijze.

Bij de eerste herstart gebeurde er het één en ander op het Jeddah Corniche Circuit. Max Verstappen haalde Lewis Hamilton in maar deed dat op niet geheel correcte wijze. Tijdens de opvolgende rode vlag gaf Masi Red Bull de mogelijkheid om Verstappen achter Hamilton te laten starten bij de herstart.

Aanbod

De Australische wedstrijdleider geeft na de race tekst en uitleg over het bijzondere moment. Hij wordt geciteerd door The Race: "Ik zou het geen deal willen noemen. Vanuit mijn perspectief als race director had ik geen autoriteit om de teams te instrueren om iets te doen in die situatie. Ik kan ze het aanbod geven om wat te doen maar het is hun beslissing."

Masi had het voorval ook direct kunnen doorsturen naar de stewards maar besloot het eerst op deze manier te doen. "De stewards hebben natuurlijk de macht om straffen uit te delen maar ik kan ze mijn perspectief geven. Daarom gaf ik ze de kans om die positie op te geven."

Kans

De suggestie van Masi ging overigens in goed overleg met de stewards. De race director geeft verduidelijking: "Het is een heel normale discussie. Toen ik het zag gebeuren in bocht 2 heb ik direct tegen de stewards gezegd dat ik het team de kans ging geven op de positie terug te geven."