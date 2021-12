Verstappen maakt kans op prestigieuze BBC-prijs

Max Verstappen maakt dit seizoen enorme indruk in de Formule 1. De Nederlander vecht een absurd spannend en fel titelduel uit met zijn rivaal Lewis Hamilton. Volgende week valt de beslissing en zal men weten wie er met de grote prijs naar huis gaat.

Verstappen heeft met zijn prestaties ook indruk gemaakt in het Verenigde Koninkrijk. De Nederlander strijdt dan wel tegen één van de grootste Britse sportheld van het moment maar dat betekent niet dat hij er geen waardering krijgt. Hij is namelijk genomineerd voor een prestigieuze sportprijs.

Khabib

De BBC reikt namelijk elkaar jaar enkele belangrijke sportprijzen uit. Een van die awards is de 'World Star of the Year'. Een prijs voor de beste niet Britse sporter van het jaar. De Nederlandse Red Bull-coureur is één van de kanshebbers om de Russische UFC-ster Khabib Nurmagomedov op te volgen.

Rivalen

Verstappen moet het voor deze prijs opnemen tegen redelijk wat grote namen. Zijn rivalen hier zijn namelijk bokser Canelo Alvarez, jockey Rachael Blackmore, American Footballer Tom Brady, tennisser Novak Djokovic en atlete Elaine Thompson-Herah.