Hill durft geen schuldige aan te wijzen: "Ik zie niet wat Max fout deed"

De Saoedische Grand Prix van gisteren zal nog lang voer voor discussie zijn. Titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten een absurd fel duel uit wat resulteerde in twee tijdstraffen en het terugplaatsen van Verstappen op de grid voor de tweede herstart. De chaotische race zette de titelstrijd alleen maar meer op scherp.

Het gedonder begon in rondje 37. Hamilton wilde Verstappen passeren in de eerste bocht maar beide coureurs schoten rechtdoor. De Nederlander kreeg te horen dat hij op strategische wijze zijn plek moest teruggeven aan Hamilton. Hij remde af en de Brit zag dit niet aankomen en reed vol achterop bij Verstappen.

Skills

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill moest even een paar keer met zijn ogen knipperen. Het duel maakte enorme indruk op de Brit. Bij zijn werkgever Sky Sports analyseerde hij de boel: "Er zijn een paar jongens die met het mes tussen de tanden rondrijden, Max is één van die mensen. Maar hij heeft zo ontzettend veel skills."

Het incident zorgde ervoor dat Verstappen tegen twee tijdstraffen aanliep. Maar Hill heeft helemaal geen zin om met een beschuldigende vinger naar iemand te wijzen: "Ik zie niet echt wat Max fout deed. Hij ging misschien abrupt langzaam rijden, maar ik denk dat Lewis nogal nerveus was om er naast te gaan rijden."

Op zijn hoede

Het was overduidelijk dat Hamilton na het bizarre moment wat voorzichter het duel in ging. Hill zag het gebeuren en laat zijn mening erop los: "Lewis is niet geïntimideerd. Hij is wel op zijn hoede als hij in de buurt rijdt van Max en dat is terecht. Het is aan de coureur die de andere coureur er langs moeten laten om dat zo veilig mogelijk te doen."