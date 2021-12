Ocon huilt en lacht: "De competitie in mij baalt en is verdrietig"

Esteban Ocon leek op weg naar een sensationele derde plaats in Saoedi-Arabië. De Franse Alpine-coureur werd echter op de finishlijn ingehaald door Valtteri Bottas en kon daardoor een prachtig podium uit zijn hoofd zetten. Het was een enorm tranendal voor de enkelvoudig race-winnaar.

Na afloop was Ocon nog steeds zeer teleurgesteld. Hij stond gedesillusioneerd voor de camera van Sky Sports: "Duw mij niet een bepaalde richting op want ik ga echt huilen! We hebben vandaag alles gegeven. We maakten de juiste beslissingen en we waren echt spot on. We wonnen twee plaatsen bij de eerste start en twee bij de tweede start."

Bij de tweede herstart vond Ocon zich ineens terug op de eerste startplaats. Hij deed het echter rustig aan: "We begonnen op pole en ik liet de eerste twee door want ik kon ze niet bijhouden. Toen hielden we de derde plaats nogal lang vast, tot vijf meter voor de lijn. Dat kostte ons de positie. De competitie in mij baalt en is verdrietig."