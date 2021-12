Marko furieus na bizarre slotfase: "Lewis realiseerde dat Max erlangs wilde"

De Saoedische Grand Prix zal nog zeer lang worden nabesproken. Max Verstappen en Lewis Hamilton duelleerde met het mes tussen de tanden en gaven elkaar geen stuiver ruimte. Het regende onderzoeken en straffen en bij Red Bull zijn ze woest.

Het meest opmerkelijke moment was toen Hamilton tegen de achterzijde van Verstappen aanreed nadat de Nederlander dacht dat hij de plaats moest teruggeven aan zijn Britse rivaal. Hiervoor zijn beide kemphanen naar de stewards geroepen.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is in ieder geval pislink. Hij tolereert de uitkomst niet en zegt dat men bij Red Bull alle data eens aan een strenge blik onderwerpt. Marko spuwt vuur: "Lewis realiseerde zich niet dat Max erlangs wilde. Na het incident waren de achterbanden van Max beschadigt en kon hij niet presteren op de manier die hij wilde."

Woest

Ook het feit dat Hamilton bij de eerste herstart nogal wat ruimte liet schoot in het verkeerde keelgat bij Marko. Hij is woest met een hoofdletter W: "Volgens de regels mag je niet meer dan tien autolengtes achter je voorganger laten. Hamilton deed dat dus wel en dat zorgde ervoor dat hij zijn banden beter had opgewarmd."