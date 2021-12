Hamilton stuurde Mazepin een appje na angstig moment in VT3

Lewis Hamilton beleefde gisteren een heet avondje. Niet alleen was het flink warm in Jeddah, Hamilton kende ook nog wat benauwde moment verspreid over de dag. Veruit het meest angstaanjagende moment vond plaats in de derde vrije training. Hamilton reed op zijn gemakje over de baan en zag Nikita Mazepin over het hoofd, de Rus zat net in een snelle ronde.

Ternauwernood kon Mazepin een enorm ernstig ongeval voorkomen en Hamilton schrok zich ongetwijfeld een modieus hoedje. De Brit kreeg er uiteindelijk een reprimande voor en trok het boetekleed aan na het moment. Mazepin was op zijn beurt zeer vergevingsgezind.

Blinde bochten

Mazepin legde het voorval nog eens uit bij de internationale media: "Ik zat op een snel rondje en ik ging volgas door bocht zeven en acht. Het zijn allemaal blinde bochten en ik wist niet dat er een auto reed op de racelijn. Ik bleef vol stampen tot dat ik zag dat hij niet weg ging."

Appen

De Russische Haas-coureur onthult dat Hamilton al snel van zich liet horen: "Het was geen big deal vanuit mijn kant gezien. We trainen hierop voor als het nodig is en Lewis was heel aardig. We hebben erover geappt. Ik hoopte dat hij een goede kwalificatie zou hebben."