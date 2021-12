Jos Verstappen: "Partijdigheid van Britse media doet Max niets"

Max Verstappen geeft niets om de partijdigheid tegen hem van de Britse pers die vaak op zoek is naar iets dat er niet is. Dat zegt zijn vader Jos Verstappen in gesprek met Dagblad De Limburger.

Ergens in het midden van de strijd tussen Red Bull en Mercedes om de wereldtitel van dit jaar, is de pers erbij betrokken geraakt. Red Bull-teambaas Christian Horner maakte onlangs zijn mening duidelijk over voormalig F1-coureur Damon Hill. Hij vertelde de Telegraph: "We hebben een Britse coureur die strijd voor het record van acht kampioenschappen en daarom is Damon nooit een fan geweest van Max. De onpartijdigheid gaat hiermee verloren."

F1 is Britse aangelegenheid

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat de Britse media worden bekritiseerd. F1-coureur Fernando Alonso zei eerder dit jaar dat hij vaak het gevoel heeft dat de F1 een 'Britse omgeving' is. De Spanjaard: "De teams zijn Brits, de meeste journalisten en media-aandacht, tv-ploegen, iedereen komt uit het Verenigd Koninkrijk."

"Het is begrijpelijk dat er een lichte voorkeur is voor de man uit jouw land die competitief kan zijn en kan blijven winnen. Het is wat ik voelde toen ik aan het racen was tegen Hamilton en het lijkt erop dat ik de slechterik in de Formule 1 was toen ik probeerde te vechten tegen. Toen ik het Silverstone-incident tussen Verstappen en Hamilton zag of als ik zie welke vragen Max krijgt, begrijp ik zijn positie."

Zoeken naar dingen

Jos Verstappen zegt dat hij precies hetzelfde voelt als het gaat om zijn zoon en hoe hij wordt behandeld. De voormalig F1-coureur, die 20 jaar geleden voor Arrows reed, zei hierover: "Zo ervaar ik het, ja. De Engelsen trekken massaal naar Lewis en proberen van alles een verhaal te maken. Ze zoeken vaak naar iets dat er niet is."

“We zijn altijd heel open geweest voor de Britse pers, maar als je ziet dat dingen een paar keer uit hun verband worden gerukt, denk je, laat maar. Fernando Alonso wees er onlangs op dat de Formule 1 erg Brits georiënteerd is en de pers speelt daarin een grote rol. Dat heeft hij in het verleden zelf meegemaakt. Max maakt het echter niet uit. Hij tekent zijn eigen plan."